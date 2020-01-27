Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду одобренный 24 января проект закона о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Как отмечается, документ направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам.

О новой законодательной инициативе сообщает Правительственный портал.

Инициатива с компенсациями принадлежит Министерству социальной политики. Комментируя ее, глава ведомства Юлия Соколовская сказала, что правительство борется с долгами по выплатам зарплат и пенсий, чтобы украинцы получали все средства своевременно. По ее словам, получение компенсаций - это справедливо и соответствует философии работы правительства.

Соколовская добавила, что законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков.

Основные изменения, предложенные правительством в проекте, - это прежде всего установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Законопроект устанавливает следующий исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок);

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

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