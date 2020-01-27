Обвинительные акты по делу о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко направили в суд.

Акт направлен против лица по факту незаконного проникновения на территорию домовладения Сергиенко, откуда тот был похищен и убит. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора 24 января 2020 направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 на территорию домовладения журналиста и участника "Самообороны Евромайдан Черкасской области" В. Сергиенко в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области, откуда журналист был похищен и в дальнейшем в этот же день жестоко убит (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что данному гражданину, а также еще одному подозреваемому инкриминируют участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013 года по июль 2015 года на территориях Киевской и Черкасской областей.

Второго участника подозревают в том, что находясь в составе этой организации, он 4 апреля 2014 года попал в дом Сергиенко, похитил и с особой жестокостью убил активиста. Дело данного лица, по информации ГБР, также направлено в суд.

Отметим, что в июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко – Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

По делу проходит четыре человека. Вадим Мельник обвиняется в организации похищения, пытки и убийства журналиста. Он является бывшим начальником охраны народного депутата экс-регионала Геннадия Бобова. Замученое тело Сергиенко нашли возле базы, связанной с этим депутатом.

Еще один подсудимый - Владимир Воронков - обвиняется непосредственно в убийстве журналиста. Роман Недибалюк и Виктор Горбенко, по данным следствия, входили в группу похитителей. Другой угонщик Валентин Завражин в январе 2018 года вышел на свободу под залог в 700 тыс. грн по решению суда. В начале 2018 года в США был задержан предполагаемый руководитель группы похитителей Андрей Иносов, который находился в розыске, но его до сих пор не экстрадировали в Украину. Еще один фигурант дела Федоров - соисполнитель убийства - может быть мертв, но подтверждения этому нет, поэтому он разыскивается.

16 ноября 2018 года Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко. Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, суд назначил залог в сумме 2 млн грн подозреваемому в организации убийства Мельнику, и 800 тыс. грн – одному из исполнителей преступления Горбенко. В свою очередь Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал.

Напомним, что в августе 2019 года суд отпустил фигурантов дела журналиста Сергиенко под домашний арест.