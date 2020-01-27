По итогам 2019 года больничные выплаты получили почти 2,2 млн работающих. При этом средний размер пособия по больничным от Фонда соцстраха составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

В целом в прошлом году на финансирование пособия по временной утрате трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует утрату зарплаты (дохода), в случае наступления одного из следующих страховых случаев:

временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

необходимости ухода за больным ребенком;

необходимости ухода за больным членом семьи;

ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

пребывание на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, что с нового года украинцы должны перейти на электронные больничные.

Также мы писали о том, как Кабмин разблокировал выплаты больничных и декретных.