Кто и сколько больничных получил в прошлом году - Фонд социального страхования
По итогам 2019 года больничные выплаты получили почти 2,2 млн работающих. При этом средний размер пособия по больничным от Фонда соцстраха составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
В целом в прошлом году на финансирование пособия по временной утрате трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует утрату зарплаты (дохода), в случае наступления одного из следующих страховых случаев:
- временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
- необходимости ухода за больным ребенком;
- необходимости ухода за больным членом семьи;
- ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
- карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;
- временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
- протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
- пребывание на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.
Напомним, что с нового года украинцы должны перейти на электронные больничные.
Также мы писали о том, как Кабмин разблокировал выплаты больничных и декретных.