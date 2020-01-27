Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины постановил, что можно ехать за рулем автомобиля, но при этом не управлять им. В подобном случае при ДТП сидящий за рулем не будет субъектом уголовного правонарушения по части 2 статьи 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Соответствующее положение содержит постановление суда от 12 ноября 2019 года №234/14062/16-к. Об этом в Facebook сообщает Альянс правовых сил.

Вердикт связан с рассмотрением дела женщины, которая пьяной и не имея водительского удостоверения села на водительское место автомобиля Dacia Sandero. Он был припаркован перед выездом из гаража. Женщина запустила двигатель и наехала на другую даму, прижав ее к стенке гаража. Последняя погибла на месте от травм.

Осужденная уверяла, что она не представляет, как работает автомобиль, и только повернула ключ в замке зажигания, чтобы включить магнитолу по чьей-то подсказке. То, что автомобиль тронулся с места, стало для нее неожиданностью.

Свидетель - владелец автомобиля - рассказал в суде, что он остановил машину возле гаража, оставил его незапертым с ключом в замке зажигания и с включенной первой передачей. В результате следственного эксперимента было установлено, что автомобиль Dacia Sandero с включенной первой передачей начинает движение после поворота ключа в замке зажигания без нажатия на педаль газа.

Суд отметил, что само причинение вреда автомобилем не является определяющим для квалификации деяния по статье 286 УК.

Субъектом уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК, может быть только лицо, управляющее транспортным средством, то есть действующее осознанно и целенаправленно. Обвиняемая же не знала, как это делать, и фактически не управляла транспортным средством.

В итоге дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а осужденная освобождена из мест лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд отменил правило, по которому пешеход всегда прав.

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