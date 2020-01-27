МИД и Минздрав Украины обратились к украинцам из-за вспышки китайского коронавируса. МИД посоветовало не ездить в провинцию Хубэй. Ее административным центром является город Ухань, где наиболее сильно распространилось новое заболевание.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в понедельник, 27 января.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок без крайней необходимости в провинцию Хубэй и г.Ухань, где есть наибольший риск заражения", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуют учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения.

Министерство опубликовало несколько рекомендаций для того, чтобы избежать заражения в Китае:

есть только хорошо термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными, посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В МИД напоминают, что органы власти Китая частично или полностью ввели карантинные мероприятия в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби). Кроме того, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

Граждан Украины просят отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в КНР и МИД Украины, следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти.

Кроме того, поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины, планирующих путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки.

Напомним, что первый случай смерти от нового коронавируса в столице Китая.

Также читайте о том, что из-за нового коронавируса украинских туристов начали преждевременно возвращать из Китая.