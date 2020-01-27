В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете использования в школах мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету. Авторы проекта считают, что подобные устройства мешают получать образование.

Документ под №2792 поступил в парламент 22 января, а сегодня получил статус "дан для ознакомления".

Инициаторами законопроекта стали представители "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также "слуга народа" Сергей Бабак. Они предлагают запретить использовать устройства с выходом в интернет всем участникам учебно-воспитательного процесса во время занятий. Исключения могут составлять случаи, когда интернет необходим в образовательных целях или детям с особыми образовательными потребностями.

По мнению авторов проекта, порядок пользования мобильной связью должны определять руководители общеобразовательных учебных заведений при участии ученического, родительского и иных органов самоуправления.

Как говорится в пояснительной записке, документ "призван помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей". Также запрет позволит свести к минимуму интернет-булинг и решит вопрос с кражами дорогих гаджетов.

Как писала "Страна", во Франции пользоваться мобильниками запретили как школьникам, так и учителям еще 2 года назад.

Также мы приводили свежую статистику, согласно которой в России в каждой четвертой школе действует ограничение на использование мобильных устройств на уроках.