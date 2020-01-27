Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

КСУ исходит из того, что у работников, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на особых условиях.

Об этом идет речь в Решении № 1-р/2020 по делу № 1-5/2018(746/15) по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины, пишет 27 января Лига.

Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию по выслуге лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213.

Конституционный Суд исходил из того, что у работников, работавших во вредных условиях и соглашавшихся на такой труд из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом № 1788-XII "О пенсионном обеспечении".

После внесения изменений Законом № 213 их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Это КСУ расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии.

Конституционный Суд решил, что применению подлежат статья 13, часть вторая статьи 14, пункты "б" - "г" статьи 54 Закона № 1788-XII в редакции до внесения изменений Законом № 213-VIII для лиц, работавших до 1 апреля 2015 года на должностях, определенных в указанных нормах.

В частности, на льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, - по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины - после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины - после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждый полный год такой работы мужчинам и на 1 год 4 месяца - женщинам;

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, - по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины - после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины - после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы - женщинам;

в) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, - мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

г) женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, - после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

д) женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, - после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания;

е) женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака - после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

є) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, - по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом Министров, - после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

ж) женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятеро и больше детей, - независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом Министров;

з) водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:

мужчины - после достижения 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;

женщины - после достижения 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.

Полный перечень категорий лиц, на льготных условиях имеющих право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы можно просмотреть в Решении КСУ и соответствующих нормах Закона о пенсионном обеспечении, заказав тестовый доступ к системам.

Напомним, что нормы, признанные неконституционными, утрачивают действие со дня принятия решения КСУ (это ст. 13, ч. 2 ст. 14, пункты "б" - "г" ст. 54 Закона № 1788-XII с изменениями, внесенными Законом № 213-VIII).

Также КСУ также решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждений народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона "О Конституционном Суде Украины".

Решение Конституционного Суда обязательное, окончательное и не может быть обжаловано.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Украине хотят поменять пенсионную систему.

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