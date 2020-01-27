В Нацагентстве по госслужбе объяснили, как служащим подтвердить знание украинского языка
Национальное агентство по вопросам государственной службы дало разъяснение, какими документами необходимо подтверждать свободное владение государственным языком. Разъяснение касается победителей конкурсов на должности государственной службы.
Разъяснение от 17 января 2020 года № 83-р/з размещено на сайте НАГС.
В разъяснении говорится, что, согласно статье 25 закона "О государственной службе" желающий участвовать в конкурсе должен кроме прочего предоставить конкурсной комиссии удостоверение о свободном владении государственным языком. Свидетельствовать о таком уровне знания украинского могут два основных документа:
- документ государственного образца о среднем (высшем) образовании, в котором сказано об изучении украинского языка;
- удостоверение о свободном владении государственным языком, полученное до 25 октября 2019 года.
При этом в НАГС отметили, что этот перечень не полный.
Ранее "Страна" цитировала заявление министра образования о том, что учителя русскоязычных школ должны пройти курсы повышения квалификации для подготовки к переходу на украинский язык преподавания.
Мы также писали, что реформа государственной службы, о которой идет речь в упомянутом законе, коснется 260 тысяч украинских чиновников.