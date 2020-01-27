Национальное агентство по вопросам государственной службы дало разъяснение, какими документами необходимо подтверждать свободное владение государственным языком. Разъяснение касается победителей конкурсов на должности государственной службы.

Разъяснение от 17 января 2020 года № 83-р/з размещено на сайте НАГС.

В разъяснении говорится, что, согласно статье 25 закона "О государственной службе" желающий участвовать в конкурсе должен кроме прочего предоставить конкурсной комиссии удостоверение о свободном владении государственным языком. Свидетельствовать о таком уровне знания украинского могут два основных документа:

документ государственного образца о среднем (высшем) образовании, в котором сказано об изучении украинского языка;

удостоверение о свободном владении государственным языком, полученное до 25 октября 2019 года.

При этом в НАГС отметили, что этот перечень не полный.

Ранее "Страна" цитировала заявление министра образования о том, что учителя русскоязычных школ должны пройти курсы повышения квалификации для подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Мы также писали, что реформа государственной службы, о которой идет речь в упомянутом законе, коснется 260 тысяч украинских чиновников.