Сегодня стало известно, что самый известный человек Украины Ринат Ахметов купил особняк короля Les Cèdres в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу.

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited подтвердила приобретение у Campari Group данного объекта недвижимости.

Об этом говорится в сообщении инвесткомпании SCM в понедельник.

"Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте, отмечается в релизе.

Согласно данным британского издания FT, стоимость сделки составляет около EUR200 млн. Особняк Les Cèdres в Сен-Жан-Кап-Ферра площадью примерно 1700 кв. м был построен в ХIХ столетии и в начале ХХ века принадлежал королю Бельгии Леопольду II.

Итальянская компания приобрела особняк с 14 спальнями на 14 га земли в рамках своей покупки Société des Produits Marnier Lapostolle в 2016 году.

Ранее оценки стоимости виллы доходили до EUR350 млн. Тогда особняк считался "самым дорогим домом на Земле".

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Напомним, что в Киеве построят самую большую мечеть в Украине на деньги Ахметова и при поддержке Турции.

Также мы писали о том, что появилась запись разговора Суркова и Бородая об Ахметове.