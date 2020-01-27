Менее 7 минут понадобилось киевским патрульным, чтобы найти автомобиль грабителей. Преступники пытались скрыться на нем, отняв деньги у жертвы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции столицы.

26 января около 6 часов в службу 102 поступило сообщение о том, что на улице Дмитриевской трое неизвестных избили мужчину, забрали у него деньги и скрылись на автомобиле BMW. На горячую линию звонил сам пострадавший.

Жертва вспомнила цвет и модель транспортного средства, что помогло патрульным быстро найти злоумышленников.

Оперативно все экипажи патрульной полиции получили ориентировку на авто. Менее 7 минут понадобилось столичным патрульным, чтобы найти и остановить машину. В ней ехали три человека с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на опьянение. Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение.

30-летнему водителю патрульные вынесли постановление по ч.1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.

Пострадавший узнал своих обидчиков. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

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