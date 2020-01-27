Власти Пекина сообщили о первой смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что скончался 50-летний мужчина. Он заболел 22 января после посещения города Ухань, который считается центром вспышки коронавируса. По последним данным, в китайской столице зарегистрировано 80 случаев заболевания.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве зафиксировали случай коронавируса, но он оказался не китайским.

Также мы сообщали, что появились фото и видео, как в аэропорту Борисполя проверяют на коронавирус пассажиров из Китая.