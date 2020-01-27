Пользователи видеосервиса YouTube 27 января начали массово жаловаться на сбои в работе сайта. Сообщения о некорректной работе хостинга начали поступать около 17:14 по киевскому времени.

Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

19% пользователей YouTube пожаловались на сбои в работе сайта. 71% - на проблемы с просмотром видео. 9% - на трудности со входом в личные аккаунты.

С самым наибольшим количеством проблем столкнулись пользователи из США, Канады, стран Южной Америки, а также Японии и Западной Европы (Австрии, Польши, Венгрии и других). От украинских пользователей жалоб на портале пока не зарегистрировано.

В конце лета был зафиксирован крупный сбой в работе поисковой системы Google.

А в ноябре по всему миру возникли проблемы с использованием Telegram.