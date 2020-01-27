На борту потерпевшего крушение на востоке Афганистана самолета ВВС США, обеспечивавшего связь, находились не более пяти человек.

Американский чиновник на условиях анонимности заявил об отсутствии свидетельств того, что воздушное судно Bombardier E-11A было сбито, как об этом заявляли талибы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что пока неясно, есть ли выжившие среди тех, кто находился на борту.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что в Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Изначально сообщалось, что на борту лайнера находились 83 человека. Тогда пресс-секретарь губернатора Газни Африфа Нури утверждал, специалисты направились к месту катастрофы.

Однако позже исполняющий обязанности директора компании Ariana Afghan Airlines Мирваза Мирзаквала заявил, что никакого крушения самолета не было, а все рейсы успешно приземлились.

После этого появилась информация о том, что радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение самолета, которых рухнул в провинции Газни на востоке Афганистана. По данным талибов, они сбили самолет американской разведки.

Ранее "Страна" писала о том, что иранские военачальники три дня скрывали от президента Рухани, что сбили пассажирский самолет.