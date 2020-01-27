В Болгарии на 40 дней арестовали главного подозреваемого по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

Офис генерального прокурора Украины уже направил в Болгарию запрос на его выдачу. Оказалось, что Левин изменил внешность так, что не был похож на фото из базы Интерпола. Его опознали по отпечаткам пальцев.

Об этом спикер Генеральной прокуратуры Болгарии Сийка Милева рассказала во время брифинга 27 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

По ее словам, Левина идентифицировали по отпечаткам пальцев.

Как пишет издание Флагман, Милева сообщила, что во время задержания у украинца изъяли два паспорта и сим-карты.

Глава национальной полиции Христо Терзийский рассказал, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году, пройдя через пограничный контрольно-пропускной пункт "Дуранкулак". По его словам, Левин не был официально зарегистрирован в Болгарии.

Болгарские правоохранители не называли имени украинского гражданина во время брифинга, но сообщили, что это задержанный 24 января вероятный организатор нападения на украинскую активистку, которая умерла после того, как ее облили кислотой.

Левин после изменения внешности. Фото: flagman.bg

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

Напомним, что Украина занялась экстрадицией из Болгарии Левина, подозреваемого в организации убийство Гандзюк.

Также "Страна" писала о том, что означает задержание ключевого фигуранта по делу Гандзюк.