Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) уведомил сайт "Викитека", что внес в реестр запрещенных ресурсов страницу с текстом "Записка о ритуальных убийствах". Авторство аналитической работы 1844 года приписывается Владимиру Далю.

Об этом сообщает Telegram-канал главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова aavst.

"Роскомнадзор прислал уведомление, что страница Викитеки с книгой Владимира Даля "Записка о ритуальных убийствах", написанная им по приказу министра внутренних дел России в 1844 году, внесена в Реестр запрещенных сайтов", - пишет канал со ссылкой на директора "Википедии" Станислава Козловского.

Полное название запрещенной Роскомнадзором работы - "Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их". В ней хасидам приписывается употребление крови христиан в ритуальных целях.

Переиздание брошюры 1913 года с фамилией Даля на обложке

Брошюра была издана Министерством внутренних дел ограниченным тиражом в 10 экземпляров. Автор на обложке указан не был. Свободно книга не распространялась и широкой публике была неизвестна. Впервые о ней упоминается лишь в 1863 году в каталоге Чертковской библиотеки, причем автором указан знаменитый составитель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль. Однако авторство до сих пор остается дискуссионным.

Как писала "Страна", в 2017 году Роскомнадзор на время запретил доступ к поисковику Google.

А осенью прошлого года Роскомнадзор провел экспертизу творчества певца Егора Крида и пришел к выводу, что оно причиняет вред здоровью и развитию детей и подростков, а также блокирует развитие интеллекта.