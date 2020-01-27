Фото: wikipedia.org

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) уведомил сайт "Викитека", что внес в реестр запрещенных ресурсов страницу с текстом "Записка  о  ритуальных  убийствах". Авторство аналитической работы 1844 года приписывается Владимиру Далю.

Об этом сообщает Telegram-канал главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова aavst.

"Роскомнадзор  прислал  уведомление,  что  страница  Викитеки  с  книгой Владимира Даля "Записка  о  ритуальных  убийствах",  написанная  им по приказу министра внутренних дел России в 1844 году, внесена в Реестр запрещенных сайтов", - пишет канал со ссылкой на директора "Википедии" Станислава Козловского.

Скриншот с Telegram Алексея Венедиктова

Полное название запрещенной Роскомнадзором работы - "Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их". В ней хасидам приписывается употребление крови христиан в ритуальных целях. 

Запрещенная Роскомнадзором книга почти 200-летней давности

 

Переиздание брошюры 1913 года с фамилией Даля на обложке

Брошюра была издана Министерством внутренних дел ограниченным тиражом в 10 экземпляров. Автор на обложке указан не был. Свободно книга не распространялась и широкой публике была  неизвестна. Впервые о ней упоминается лишь в 1863 году в каталоге Чертковской библиотеки, причем автором указан знаменитый составитель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль. Однако авторство до сих пор остается дискуссионным.

Как писала "Страна", в 2017 году Роскомнадзор на время запретил доступ к поисковику Google

А осенью прошлого года Роскомнадзор провел экспертизу творчества певца Егора Крида и пришел к выводу, что оно причиняет вред здоровью и развитию детей и подростков, а также блокирует развитие интеллекта. 

 

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