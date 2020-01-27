Дожди в Украину надвигаются с Черного моря. Поэтому завтра в южной части страны будет облачно и влажно. Об этом на своей странице в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко.

"Возможно, дотянет до Кропивницкого и Днепропетровской области. Карта 1. На остальной территории - без осадков, однако вечером к крайнему западу, в Карпаты, подойдут дождь и мокрый снег. А уже в среду циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины - дождь, мокрый снег и сильный ветер. Карта 2", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в южной части во вторник может достигнуть +7-10 градусов. Температура по Украине в течение дня - от +3 до +7 градусов, в четверг, 30-го января похолодает до отметок от 0 до +4 градусов.

"В Киеве во вторник - без осадков, будет тепло, температура воздуха +4 +6 градусов, если солнце отгонит тучи - будет и выше. 29-го января в столицу подгребет циклон, поэтому придет облачность, усилится ветер, появятся осадки, сначала дождь, потом мокрый снег... 30 января в Киеве похолодает", - прогнозирует синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики назвали области, которые завтра польет январским дождем.

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