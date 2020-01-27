За бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, которому почти неделю назад суд сменил домашний арест на залог, внесли установленную судом сумму. Это 525 500 гривен.

Об этом передают "Украинские новости" со ссылкой на слова адвоката эес-полицейского Николая Стоянова.

При этом защитник Глоловина отказался сказать, кем были внесены деньги.

"За него внесли залог, который определил суд. Залог был внесен другим человеком, имя которого я не могу называть", - сказал адвокат.

Стоянов также добавил, что защита не согласна с изменением Головину меры пресечения и уже подала апелляционную жалобу. Также он сообщил, что после внесения залога Головин будет носить электронный браслет и не сможет выезжать за границу.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области задержали 25 июля 2019 года детективы НАБУ. Головина подозревают в том, что он в 2017 году продал вещественные доказательства по одному из расследуемых дел.