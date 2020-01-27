В Одессе со вторника, 28 января, из-за гриппа на двухнедельный карантин закрываются все общеобразовательные школы города. Такое решение сегодня приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает "Думская".

Чиновники уточняют, что детские сады будут закрываться только в том случае, если заболеет более 20% воспитанников. Но в них заболеваемость пока ниже, чем в школах.

По словам главного специалиста отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства облуправления Госпродпотребслужбы Ольги Балановской, с прошлой недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидпорог. 75% заболевших - дети.

Уточняется, что в Одессе циркулирует вирус гриппа АH1N1 и вирусы негриппозной этиологии, в частности парагриппа.

Стационары одесских больниц принимают по 35-40 больных ежедневно, и в настоящий момент все больничные койки заняты. В связи с превышением эпидпорога детские и взрослые поликлиники перешли на семидневный график работы – по выходным в них принимают дежурные врачи.

Напомним, на днях из-за гриппа на карантин закрылись школы в Житомире.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре от молниеносной формы свиного гриппа скончался двухлетний малыш.