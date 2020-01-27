Стала известна причина сегодняшнего пожара в трехэтажном здании Министерства культуры, молодежи и спорта. По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвальном помещении ведомства Владимира Бородянского.

Об этом сообщает на своей странице Facebook пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы в 3-х этажном здании Министерства культуры, молодежи и спорта возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении сооружения", - сказано в записи.

По словам представителей Нацгвардии, по счастью, в тот момент в здании министерства дежурили военнослужащие 22-й бригады охраны дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств НГУ. Они вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи на место происшествия.

"Страна" подробно рассказывала о ЧП в Минкульте.

Мы также писали, что пожар довольно быстро был локализован и ликвидирован.