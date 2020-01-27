Украинский бизнесмен Ринат Ахметов продолжает скупать самую элитную недвижимость в мире.

К самый дорогой квартире Лондона, которую он приобрел в 2011 году 137 миллионов фунтов, добавилась вилла во Франции. Она носит название Les Cèdres и считается самой дорогой жилой недвижимостью мира.

Факт сделки подтвердили в инвесткомпании SCM, которая принадлежит Ахметову. Отмечается, что компания "рассматривает актив как долгосрочную инвестицию".

"Страна" рассказывает об этом уникальном особняке, публикует его историю, фото и видео.

Что известно о вилле Les Cèdres

В октябре 2017 году издание Bloomberg опубликовало большой материал под заголовком "Загляните в самый дорогой дом на Земле".

Свой текст журналисты позиционировали как эксклюзивную экскурсию по вилле Les Cèdres - почти 190-летнему особняку, который теперь продавался на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра. Все фото, опубликованные ниже, взяты с сайта bloomberg.com.

Сен-Жан-Кап-Ферра - это элитный курорт на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе Лазурного берега. Регион носит название Прованс — Альпы — Лазурный берег, округ - Ницца.

В особняке 14 спален площадью. Площадь - 1672 квадратных метров. Он построен на 35 акрах.

"При цене по прейскуранту в 350 миллионов евро (410 миллионов долларов) владелец, итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano SpA, делает ставку на то, что дом сочетает в себе историю, роскошь и выгодное расположение вдоль побережья Сен-Жан-Кап-Ферра. И этого будет достаточно, чтобы сделать его самой дорогой продажей жилой недвижимости в истории", - говорилось в материале.

Вилла Les Cèdres была построена в 1830 году и куплена в 1850 году мэром Вильфранш-Сюр-Мер, когда она была ферма оливковых деревьев (сейчас им более 300 лет.)

Потомки мэра продали эту собственность бельгийскому королю Леопольду II в 1904 году. Он благодаря своим возможностям расширил сады, которые до сих пор окружают дома.

Бронзовая статуя Афины, драпированная мрамором, стоит у главного входа. Внутри атмосфера декадентская: роскошные гостиные, люстры, французские двери и портреты 19-го века от пола до потолка в богато украшенных рамах.

В библиотеке, отделанной деревянными панелями, хранится 3000 книг о флоре и натурализме, в том числе ботанический кодекс 1640 года стоимостью несколько сотен тысяч евро. Все это также предлагалось купить вместе с домом.

Ворота виллы открываются на длинную извилистую тропинку, окруженную высокими пальмами и кедровыми деревьями.

Неслучайно в переводе с французского название особняка - Les Cèdres - кедры.

В 1924 году, через 15 лет после смерти Леопольда, вилла Les Cèdres была приобретена семьей Марнье-Лапостоль - промышленниками, наиболее известными производством ликера Grand Marnier. В течение 80 лет семья выращивала экзотические растения, которые заполняют ухоженные земли. По словам главного садовника и защитника природы Марка Тейсье, именно в садах рядом с домом семья собирала бигарады, горькие апельсины, используемые для ароматизации своего ликера.

Les Cèdres оставался в семье Марнье-Лапостоль до 2016 года, когда Campari приобрела Société des Produits Marnier Lapostolle (SPML), материнскую компанию Grand Marnier. Столкнувшись с наличием недвижимости, которая может стоить 20% от его валового объема продаж в 2016 году, Campari практически сразу выпустила особняк на рынок через агента по недвижимости Savills.

Ранее местная пресса оценивала особняк в один миллиард евро (см. передовицу газеты ниже), однако собственник назвал эту цифру абсурдной, обозначив сумму в 350 миллионов евро.

Bloomberg отмечал, что продажа осуществляется управляющим комитетом из пяти членов семьи владельца, который выступает в качестве представителя Campari, но не имеет никакого влияния на решение о продаже имущества любому покупателю. Хотя "кто этот покупатель, конечно, кто-то догадывается", отмечало издание.

С тех пор прошло чуть более двух лет, и Financial Times сегодня сообщил, что виллу на Лазурном берегу Франции купил Ринат Ахметов. Стоимость - 200 миллионов евро. То есть на 150 миллионов меньше, чем просил за нее собственник в 2017-м.

Как сообщили источники "Страны" в риелторском бизнесе Ниццы, не исключено, что на самом деле она обошлась Ахметову дороже названной суммы.

Видеоэкскурсия по вилле Les Cèdres, которую купил Ринат Ахметов: