Вилла, которую, по данным СМИ, купил Ринат Ахметов. Коллаж из открытых источников
Вилла, которую, по данным СМИ, купил Ринат Ахметов. Коллаж из открытых источников

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов продолжает скупать самую элитную недвижимость в мире.

К самый дорогой квартире Лондона, которую он приобрел в 2011 году 137 миллионов фунтов, добавилась вилла во Франции. Она носит название Les Cèdres и считается самой дорогой жилой недвижимостью мира. 

Факт сделки подтвердили в инвесткомпании SCM, которая принадлежит Ахметову. Отмечается, что компания "рассматривает актив как долгосрочную инвестицию". 

"Страна" рассказывает об этом уникальном особняке, публикует его историю, фото и видео. 

Что известно о вилле Les Cèdres

В октябре 2017 году издание Bloomberg опубликовало большой материал под заголовком "Загляните в самый дорогой дом на Земле". 

Свой текст журналисты позиционировали как эксклюзивную экскурсию по вилле Les Cèdres - почти 190-летнему особняку, который теперь продавался на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра. Все фото, опубликованные ниже, взяты с сайта bloomberg.com. 

Сен-Жан-Кап-Ферра - это элитный курорт на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе Лазурного берега. Регион носит название Прованс — Альпы — Лазурный берег, округ - Ницца. 

Вилла Les Cèdres

Вилла Les Cèdres

Вилла Les Cèdres

В особняке 14 спален площадью. Площадь - 1672 квадратных метров. Он построен на 35 акрах.

"При цене по прейскуранту в 350 миллионов евро (410 миллионов долларов) владелец, итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano SpA, делает ставку на то, что дом сочетает в себе историю, роскошь и выгодное расположение вдоль побережья Сен-Жан-Кап-Ферра. И этого будет достаточно, чтобы сделать его самой дорогой продажей жилой недвижимости в истории", - говорилось в материале.

Вилла Les Cèdres была построена в 1830 году и куплена в 1850 году мэром Вильфранш-Сюр-Мер, когда она была ферма оливковых деревьев (сейчас им более 300 лет.)

Потомки мэра продали эту собственность бельгийскому королю Леопольду II в 1904 году. Он благодаря своим возможностям расширил сады, которые до сих пор окружают дома.

Бронзовая статуя Афины, драпированная мрамором, стоит у главного входа. Внутри атмосфера декадентская: роскошные гостиные, люстры, французские двери и портреты 19-го века от пола до потолка в богато украшенных рамах.

В библиотеке, отделанной деревянными панелями, хранится 3000 книг о флоре и натурализме, в том числе ботанический кодекс 1640 года стоимостью несколько сотен тысяч евро. Все это также предлагалось купить вместе с домом.

Вилла Рината Ахметова во Франции

Вилла Рината Ахметова во Франции

Вилла Рината Ахметова во Франции

Вилла Рината Ахметова во Франции

Вилла Рината Ахметова во Франции

Ворота виллы открываются на длинную извилистую тропинку, окруженную высокими пальмами и кедровыми деревьями.

Неслучайно в переводе с французского название особняка - Les Cèdres - кедры. 

Вилла Рината Ахметова во Франции

Вилла Рината Ахметова во Франции

В 1924 году, через 15 лет после смерти Леопольда, вилла Les Cèdres была приобретена семьей Марнье-Лапостоль -  промышленниками, наиболее известными производством ликера Grand Marnier. В течение 80 лет семья выращивала экзотические растения, которые заполняют ухоженные земли. По словам главного садовника и защитника природы Марка Тейсье, именно в садах рядом с домом семья собирала бигарады, горькие апельсины, используемые для ароматизации своего ликера.

Les Cèdres оставался в семье Марнье-Лапостоль до 2016 года, когда Campari приобрела Société des Produits Marnier Lapostolle (SPML), материнскую компанию Grand Marnier. Столкнувшись с наличием недвижимости, которая может стоить 20% от его валового объема продаж в 2016 году, Campari практически сразу выпустила особняк на рынок через агента по недвижимости Savills.

Ранее местная пресса оценивала особняк в один миллиард евро (см. передовицу газеты ниже), однако собственник назвал эту цифру абсурдной, обозначив сумму в 350 миллионов евро. 

СМИ о вилле Рината Ахметова во Франции

Bloomberg отмечал, что продажа осуществляется управляющим комитетом из пяти членов семьи владельца, который выступает в качестве представителя Campari, но не имеет никакого влияния на решение о продаже имущества любому покупателю. Хотя "кто этот покупатель, конечно, кто-то догадывается", отмечало издание. 

С тех пор прошло чуть более двух лет, и Financial Times сегодня сообщил, что виллу на Лазурном берегу Франции купил Ринат Ахметов. Стоимость - 200 миллионов евро. То есть на 150 миллионов меньше, чем просил за нее собственник в 2017-м. 

Как сообщили источники "Страны" в риелторском бизнесе Ниццы, не исключено, что на самом деле она обошлась Ахметову дороже названной суммы. 

Видеоэкскурсия по вилле Les Cèdres, которую купил Ринат Ахметов:

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