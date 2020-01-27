Полиция Киева задержала мужчину, который обокрал автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун). Им оказался гражданин Грузии.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января", - сообщила Максимец.

По ее словам, для чего использовалось изъятое оборудование, установит техническая экспертиза. Сейчас подозреваемый - гражданин Грузии 1979 года рождения - находится под стражей. Залог, определенный судом в 630 тысяч гривен, в настоящее время внесен не был. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным полиции, вечером 11 января на улице Богдана Хмельницкого в Киеве неизвестные разбили стекло автомобиля певицы MARUV и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.

Ранее сообщалось, что украинскую певицу Maruv на концерте в Москве обокрал фанат. Также мы писали, что все украшения певицы Maruv вытащили из багажа в аэропорту "Борисполь".