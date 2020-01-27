Столичные правоохранители задержали 36-летнего местного жителя, который сообщил утром 25 января о готовящемся взрыве на станции метро "Крещатик". Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении, сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - Ред.). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 января станцию метро "Крещатик " около 08:00 закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Спустя некоторое время в подземке сообщили, что взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружено и станция метро возобновила свою работу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за звонка о минировании закрыли пять станций метро в центре города.

Также мы сообщали, что в Москве проверяют все станции метро на буквы "А" и "Б" из-за сообщения о взрывчатке.