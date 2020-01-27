В Закарпатской области на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев поезд столкнулся с грузовиком ЗИЛ. В результате аварии два человека погибли, еще один пассажир грузовика попал в больницу.

Об этом 27 января сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария произошла на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштина - Тячев. По данным УЗ, что аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино спровоцировал водитель грузового автомобиля ЗИЛ.

"По предварительным выводам экспертной комиссии, вины железной дороги нету. Авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения. Пренебрегая предупреждением звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом", говорится в сообщении.

Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали. Для пассажиров поезда железнодорожники организовали доставку со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев до станции Буштина.

Фото: Tyachiv News

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