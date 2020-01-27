Вечером 26 января, группа боевиков под видом Вооруженных сил Украины открыли стрельбу, имитируя нарушение режима тишины в пределах участка разведения войск у Петровского в Донецкой области. В "ДНР" называли обвинения провокацией Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) зафиксировала действия боевиков по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения №3 Петровское.

Боевики, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на позиции подразделений ООС, которые были освобождены при разведении, открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований России.

"Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна представить безапелляционные доказательства факта нарушения тишины со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что целью действий может быть обострение ситуации на участке разведения, что в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятию новых выгодных рубежей боевиками в указанном районе.

Украинская сторона обращает внимание оккупационной администрации на необходимость соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, руководитель представительства так называемой "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов назвал провокацией обвинения Киева в нарушениях, якобы зафиксированных со стороны ополченцев в районе населенного пункта Петровское.

Ранее сообщалось, что 26 января на Донбассе из-за обстрела погиб украинский военный.

Также "Страна" разбиралась в том, почему на Донбассе началось обострение боев.