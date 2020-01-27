В январе Офис генерального прокурора начал активно рекламироваться через Facebook. С начала месяца в соцсети появились оплаченные посты ведомства Руслана Рябошапки.

Они касаются в основном кадровой политики Офиса и набора новых прокуроров. На данный момент создано девять рекламных постов, один из которых активен.

Общий бюджет каждого объявления - порядка 100 долларов.

Интересно, что Офис Рябошапки официально эту рекламу сам не оплачивает. Это делает ООО "Стратком".

Эта компания называет себя "Центром стратегических коммуникаций Стратком". Ее возглавляет координатор проекта Минобороны "Игры непокоренных" Оксана Горбач. Центр создан в 2015 году и занимается пиаром органов власти Украины.

На Fаcebook-странице "Страткома" говорится, что компания занимается информационной поддержкой набора прокуроров.

Причем оплачивает это бюджет США.

На сервисе GovTribe, который аккумулирует информацию о выданных американским правительством грантах, указано, что в ноябре 2019 и январе 2020 года "Стратком" получил два гранта на информационную поддержку Офиса генпрокурора - 15 и 24 тысячи долларов.

То есть за два с лишним месяца "Стратком" получил на рекламирование Рябошапки около 40 тысяч долларов.

И еще 5300 долларов - на тренинги по медиакоммуникации для Госпогранслужбы.

До этого крупный грант в 74 тысячи долларов "Стратком" получил в марте 2019 года. Он был призван помогать реформам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Во всех случаях грантодателем выступают два ведомства - Международное бюро по борьбе с наркотиками США и посольство Америки в Украине.

Судя по выданным грантам, именно антинаркотическое ведомство США активно занимается помощью украинским правоохранительным органам. Что само по себе весьма интересно - учитывая, что Украина стоит на пути наркотрафика из Средней Азии в Европу.

Напомним, что свою презентацию реформ в Генпрокуратуре Руслан Рябошапка делал вместе с поверенным США в Украине Уильямом Тейлором.

Также с 1 января только Генпрокурор в Украине решает, можно ли привлекать народных депутатов к уголовной ответственности.