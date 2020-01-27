27 января, находясь в Польше по случаю годовщины со дня освобождения лагеря смерти в Освенциме, Владимир Зеленский по сути обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны и Холокоста, а освобождение назвал заслугой исключительно украинцев.

В сети обсуждают речь Зеленского, который заявил, что в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть нацистская Германия и СССР, который положил убийствам в Аушвице конец. Собрали мнения украинцев.

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский написал, что теперь осталось обвинить СССР в разделе Чехословакии накануне Второй мировой войны.

"А ближе к местным выборам, нужно обвинить СССР в Мюнхенском Сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно всё получится".

Блогер Денис Гороховский написал, что подобные заявления еще сильнее подорвут рейтинг Зеленского.

"Товарищ Зеленский категорически благороден. Видимо, посчитав, что 72% - это слишком много и не спортивно, он решил в преддверии выборов уровнять свой рейтинг и основных конкурентов, где-то на уровне 8%. Других объяснений его заявлению о том, что СССР виновна в развязывании Второй мировой войны и в Холокоста я придумать не могу".

Журналист Юрий Ткачев написал, что в принципе Зелеснкий ничего нового тут не придумал и напомнил историю.

"Конечно, именно "сговор тоталитарных режимов" СССР и Германии дал старт Второй Мировой войне. Не Мюнхенский сговор (кстати, Польша в своё время отлично поучаствовала с Германией в распиле Чехословакии). Не отказ Англии и Франции подписать антигитлеровский пакт. Не тот факт, что Англия и Франция кинули Польшу, никак не придя ей на помощь, ограничившись лишь формальным объявлением войны, потому что надеялись, что, победив её, Гитлер всё-таки нападёт на СССР (ради чего всё это и затевалось). Нет, во всём, конечно, виноват СССР.

Не стоит также упоминать об отказе Англии и других стран размещать еврейских беженцев (СССР здесь, впрочем, тоже не без греха - отказался принимать евреев из Германии и Австрии в 40-м).

В общем, типичный политический украинец Зеленский решает типичные для политических украинцев задачи".

Журналист Дмитрий Василец считает, что Зеленский не уважает память своего деда-фронтовика.

"По всей видимости Зеленский решил занятся вместе с недалеким польским подельником Дудой, переписыванием нашей героической истории. Причем настолько тупо и топорно они начали это делать, что весь их бред можно легко умножать на ноль банальными и общеизвестными историческими фактами, такими например как “Мюнхенский сговор 1938-го”, по которому Польша с Гитлером разделила Чехословакию, и другими фактами.

Поэтому тут несколько вариантов, первый - Зеленский решил играть с польским Дудой в “анти-Россию”, наплевал на своего деда, воевавшего в рядах Красной Армии, наплевав на абсолютное большинство своих избирателей и свою совесть.

Второй вариант примерно такой - хитрожопый спичрайтер Зеленскому подсунул текст, который наш “гарант” тупо прочитал не вдаваясь в суть, тогда очевидно, что Зеленский очень тупой, ведь не понимает что несет и против кого.

Ну и третий вариант - "из-за границы" недвусмысленно попросили нести этот бред, да попросили так убедительно, что возразить ЗЕ побоялся и просто выполнил приказ.

Любой вариант для нас, граждан Украины, очень печален… Нужны перевыборы и полная смена власти".

Журналист Вячеслав Чечило считает, что Зеленский потеряет избирателя скорее по экономическим вопросам, чем из-за истории.

"Зеленский, рассказывающий о вине СССР в развязывании Второй мировой, несомненно не приобретает себе этим новых сторонников. Секта Порошенко за него не будет голосовать даже в случае, если он поползет на коленях целовать прах Бандеры. Но и утверждать, что президент как-то катастрофически теряет старых сторонников, большой перебор.

Избирателей, которым категорически важны темы истории, в Украине не так то уж и много. А тех, кто при этом стоит на позициях "подвига советского народа в ВОВ", еще меньше.

Выбирая, кому подпевать, - "антироссийской" тусовке в центральной Европе или избирателям Медведчука, Зеленский делает очевидный, и, в целом, правильный в его ситуации выбор.

Как и всех предыдущих гарантов, не история его погубит и не язык".