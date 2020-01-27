Конституционный суд Украины (КС) отказался проверять на соответствие Конституции закон об особом статусе Донбасса. Представление об этом подавали 53 депутата "Самопомощи".

Об этом сообщили в пресс-службе КС.

Речь идет о законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". "На пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда в понедельник вынесено определение отказать в открытии производства по данному представлению", - сказали в КС.

10 декабря 2019 года Большая палата Конституционного суда продолжила рассмотрение вопроса открытия конституционного производства по представлению 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Тогда решение об открытии производства принято не было.

Представление народных депутатов поступило в Конституционный суд 19 июля 2019 года. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид сообщила, что соответствующее представление подписали 53 депутата, в частности, вся фракция партии "Самопомощь".

Коллегия Конституционного суда отказала в открытии производства по делу, но поскольку решение было не единогласным, этот вопрос был передан на рассмотрение в Большую палату КС.

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит, уточнили в КС.

Напомним, что Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

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