Конституционный суд отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд Украины (КС) отказался проверять на соответствие Конституции закон об особом статусе Донбасса. Представление об этом подавали 53 депутата "Самопомощи".
Об этом сообщили в пресс-службе КС.
Речь идет о законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". "На пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда в понедельник вынесено определение отказать в открытии производства по данному представлению", - сказали в КС.
10 декабря 2019 года Большая палата Конституционного суда продолжила рассмотрение вопроса открытия конституционного производства по представлению 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".
Тогда решение об открытии производства принято не было.
Представление народных депутатов поступило в Конституционный суд 19 июля 2019 года. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид сообщила, что соответствующее представление подписали 53 депутата, в частности, вся фракция партии "Самопомощь".
Коллегия Конституционного суда отказала в открытии производства по делу, но поскольку решение было не единогласным, этот вопрос был передан на рассмотрение в Большую палату КС.
Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит, уточнили в КС.
Напомним, что Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.
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