Украинский олигарх и самый богатый человек в стране Ринат Ахметов приобрел виллу на Лазурном берегу Франции за 200 млн евро. Ранее особняк принадлежал бельгийском королю.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, вилла Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра была построена в 19 столетии. В начале 20 века дом одно время принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу ахметовской компании SCM Holdings Limited, которая назвала это приобретение долгосрочной инвестицией.

Особняк с 14 спальнями расположен на территории площадью в 14 га.

Видео: YouTube/Triangulum Galaxy Productions

Напомним, что в 2011 году Ахметов купил самую дорогую квартиру в Лондоне стоимостью 137 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Ахметов закрывает сеть магазинов "Брусничка".

Также мы писали, что Рада приняла законопроект об увеличении ренты на руду по ставке выше, чем хотел Ахметов.