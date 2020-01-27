Сегодня проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На нее после бойкота впервые вернулась Украина. Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избран председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

Об этом 27 января в социальной сети Facebook сообщила заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы" - написала Кравчук. Она отметила, что Мережко является доктором юридических наук, специалистом в области международного права.

"Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при исполнении полномочий в рамках ПАСЕ", - убеждена Кравчук.

Также она пояснила важность должности вице-президента. "Двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Должность вице-президента чрезвычайно ответственная, ведь он при необходимости может заменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участие в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, которые заслуживают быть освещенными в докладах", - уточнила Кравчук.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, вопрос рассмотрят на заседании в среду.

Также мы писали о том, что Россия пригрозила покинуть сессию ПАСЕ, если ее права ограничат.