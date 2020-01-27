Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение пассажирского самолета, которых рухнул в провинции Газни на востоке Афганистана. Перед этим авиакомпания Afghan Airlines опровергла информацию о крушении судна.

Талибы утверждают, что сбили самолет, который, по их соображениям, принадлежал американской разведке, передает Pajhwok Afghan News.

Скриншот: twitter.com/pajhwok

"В результате, погибли несколько американских солдатов и офицеров", - сказал представитель движения.

При этом в сети начали появляться кадры с якобы сбитого пассажирского судна.

Фото: twitter.com/pajhwok

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что в Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Изначально сообщалось, что на борту лайнера находились 83 человека.Тогда пресс-секретарь губернатора Газни Африфа Нури утверждал, специалисты направились к месту катастрофы.

Однако позже исполняющий обязанности директора компании Ariana Afghan Airlines Мирваза Мирзаквала заявил, что никакого крушения самолета не было, а все рейсы успешно приземлились.

В то же время, СМИ сообщают, что на борту пассажирского самолета могло находиться до 110 человек. По предварительной информации самолет направлялся из города Герат в столицу страны Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в Нью-Дели.