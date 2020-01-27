Во вторник, 28 января, дожди накроют значительную часть Украины, как на левобережье, так и на правом берегу. Полоса сухой и облачной погоды пройдет через Черновецкую, Хмельницкую, Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскуб области и повернет на Сумщину, Харьковщину и Луганщину. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром 28 января в Украине (кроме северо-востока) синоптики обещают туман, видимость 200-500 м; в Карпатах гололед, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый).

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -2 до + градусов. Днем вернется плюсовая температура. Теплее всего будет на Львовщине и Ивано-Франковщине - до +7 градусов. Холоднее всего - на востоке Украины, где днем температура не прогреется выше + 4 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о сильных дожде и ветре по всей Украине в середине недели.

Также мы сообщали, что синоптики признали, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.