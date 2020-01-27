Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Польшу поддержал обращение Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин с просьбой присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира.

Как сообщает пресс-служба гаранта, об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста "Яд Вашем" присвоить метрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - сказал он.

Зеленский уточнил, что такого высокого звания удостоены более 2,5 тыс. украинцев. Однако тех, кто ценой собственной жизни спасал евреев, разрешая им во времена войны прятаться в греко-католических храмах, значительно больше

Семья Шептицких спасла более 160 евреев, а от руководства нацистской Германии требовала прекратить их преследование.

Напомним, Владимир Зеленский, который прибыл в Польшу для принятия участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме, во время своего выступления рассказал об украинцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Ранее мы писали, что сегодня Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников Освенцима.