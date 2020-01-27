В Комиссии по журналисткой этике (КЖЕ) потребовали от властей Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта снять с рассмотрения законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля. В Комиссии считают, что в том виде, в котором проект представлен сейчас, он нарушает базовые принципы независимости СМИ и саморегулирования журналистов.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте КЖЭ.

КЖЭ заявила о решительном отмежевании от законопроекта, который был представлен Минкультуры, и не видит никакой возможности его доработки или улучшения по результатам обсуждения. А необходимость повышения ответственности журналистов не может оправдываться подменой понятий, созданием псевдосаморегуляции или введением органов государственного контроля за деятельностью журналистов, имеющих полномочия органов цензуры.

"Мы понимаем, что отдельные журналисты и владельцы СМИ злоупотребляют свободой слова, и готовы делать все необходимое, чтобы минимизировать последствия такого злоупотребления. Однако мы понимаем, что в свободном и демократическом обществе свобода слова важнее, чем чистота рядов журналистского цеха. Попытки загнать всех журналистов в единую организацию, навязать единые стандарты, наказывать за любые отклонения от "партийной линии" - будут иметь еще хуже последствия, чем те, которые мы сейчас имеем из-за безответственности отдельных журналистов", - говорится в сообщении.

Также Комиссия по журналистской этике заявила, что не поддерживает ту роль Уполномоченного по вопросам информации, которая прописана в законопроекте. Вызывает большое беспокойство и введение уголовной ответственности за дезинформацию. Как показывает мировой опыт, применение ответственности является эффективным лишь в крайних случаях, однако это не может являться системным оружием против дезинформации.

КЖЭ вместе со всеми партнерскими организациями готова принять участие в разработке законодательства, который сделает СМИ в Украине действительно свободными, независимыми и ответственными. "Такие изменения крайне необходимы для защиты нашей профессии и свободы слова от многочисленных попыток превратить журналистов в пропагандистов, а СМИ - в средства массовой дезинформации", - подытожили в заявлении.

Ранее сообщалось, что в феврале Украину посетит представитель ОБСЕ по свободе СМИ, чтобы обсудить закон о дезинформации.

Также мы писали, что за нарушения закона о дезинформации Бородянский обещает журналистам не тюрьмы, а принудительные работы.