Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля собирается посетить Украину. Программа его визита пока не обнародована и станет известна позднее. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

"Наш президент планирует визит на Украину 3 февраля", - цитирует администрацию президента Турции РИА "Новости".

Напомним, 6 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры обсудили подготовку к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как Путин и Эрдоган вместе повернули вентиль "Турецкого потока".

Также мы сообщали, что Трамп предлагает Эрдогану сделку на $100 миллиардов в обмен на отказ от российских ЗРК С-400.