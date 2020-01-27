На итальянском ателеканале RAI на популярном телешоу L'eredita (Наследие) Украину назвали "Малой Россией". Инцидент произошел во время финального раунда под названием "Гильотина".

В ответ на это украинская журналистка Марьяна Сороневич призвала всех жаловаться на официальных страницах ведущего, телеканала и медиахолдинга.

Так, в финальной игре человеку показывают пять пар слов, в котором нужно угадать правильное. Оно вписывается в смысловой ряд с другими "правильными" словами из пар. В финале, которая состоялась 26 января, ряд был следующим: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.

По мнению авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький".

"Маленькая Россия - второе название Украины", - сказал ведущий Флавио Инсинна.

Журналистка Сороневич призвала всех жаловаться на телеканал и лично ведущего.

"Относительно программы "Наследие" от 26.01.20 на итальянском телеканале Rai1, где Украину назвали "Малой Россией". Что может сделать каждый из нас в этой ситуации? Выразить несогласие на украинских страницах в Италию недостаточно. Следует занять активную позицию сознательного гражданина", - уточнила она.

Скриншот поста: facebook.com/marianna.soronevych

Для того, чтобы пожаловаться, нужно поделится постом у себя на странице, подписаться на страницу телеканала и высказаться там. После этого высказать возмущение на странице телеведущего и медиахолдинга.

Напомним, журналист и основатель политического движения "25%" Роман Реведжук призвал расправится с журналистами телеканала NewsOne, когда те были вчера на корпоративе в ресторане на Крещатике.

Ранее "Страна" писала, что в декабряе прошлого года журналисту и ведущему телеканала NewsOne Андрею Павловскому пыталась вручить повестку Главное следственное управление в рамках расследования об убийстве журналиста Павла Шеремета.