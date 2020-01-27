Сегодня, 27 января, проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На ней членом Мониторингового комитета ПАСЕ была избрана народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юлия Левочкина.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи, сообщает сайт политсилы.

В сообщении партии говорится, что Левочкина переизбрана членом Комитета ПАСЕ по соблюдению обязательств государствами-членами Совета Европы (Мониторингового комитета ПАСЕ).

В Мониторинговый комитет Юлию Левочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ. В эту группу входят представители фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Юлия Левочкина является членом Мониторингового комитета с 2012 года.

Напомним, что в Страсбурге началась сессия ПАСЕ, куда после бойкота вернулась делегация Украины.

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