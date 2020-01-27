Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня прибыл в Польшу для принятия участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме, во время своего выступления рассказал об украинцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой Офиса президента в понедельник, 27 января.

"Сегодня мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц. Вместе с лидерами многих стран и самое главное, по моему мнению, с выжившими в этом лагере смерти.

Быть тут в международный день памяти Холокоста для меня очень важно. Трагедия Холокоста навсегда оставила раны в сердцах украинцев. Каждого украинцы. Мы никогда не забудем, что среди шести миллионов жертв каждый четвертый был из Украины. Мы никогда не забудем ужасные преступления, которые случились в Бабьем яру, когда нацисты убили более 150 тысяч невинных.", - заявил Зеленский.

Также президент напомнил об украинцах, которые принимали участие в освобождении концлагеря.

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент напомнил о тех, кто занимался спасением евреев.

"Мы всегда сохраним память и о "Праведниках народов мира". Этого почетного звания официально удостоены более 2,5 тысяч украинцев. Хотя тех, кто рискуя собственной жизнью, спасал евреев был намного больше. Этого люди с большим сердцем и очень отважные", - заявил глава Украины.

В частности, он вспомнил об украинском священнике Емельяне Ковче, который для спасения евреев выдал им более шестьсот церковных метрик крещения и был за это отправлен в концлагерь Майданек, а также о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистского руководства остановить их преследование.

Кроме того, Зеленский призвал присвоить почетное звание "Праведников народов мира" митрополиту Андрею Шептицкому, о чем недавно просил Центр памяти Холокоста "Яд Вашем" главной раввин Украины Моше Реувен Асман.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников Освенцима.

Также сообщалось, что Дуда предложил Зеленскому совместно отметить борьбу против большевиков в день годовщины освобождения Освенцима Красной армией.