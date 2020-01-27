Прокуратура в Киеве объявила 23-летнему парню подозрение в мошенничестве после того, как он обманным путем завладел средствами женщины в размере 972 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, деньги женщина отдала, поскольку верила, что ее дочери нужна помощь.

"Установлено, что подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей. Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек, и во избежание наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждет у подъезда", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что всего за несколько минут общения с мошенником, женщина передала ему 39 тыс. долларов и 100 евро.

"Указанными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 972 тыс. грн", - подчеркивается в тексте сообщения.

По данному факту было открыто уголовное производство. Однако мошенник сможет выйти на свободу, если внесет залог в размере 973 тыс. грн.

Напомним, В Киеве задержали двух мошенников, которые ограбили 81-летнего пенсионера на 100 тысяч гривен, представившись продавцами посуды. Двое незнакомцев встретили пенсионера на улице и проследовали до квартиры жертвы, поскольку у него не было с собой денег. Оперативники задержали грабителей "на горячем".

Как сообщала "Страна", в центре Киева разбойник с ножом напал на квартиру 80-летних пенсионеров.