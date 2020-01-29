Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для всех знаков зодиака

Предлагаем вниманию читателей гороскоп на среду, 29 января 2020 года, для всех знаков зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Вы можете почувствовать усталость, будет клонить в сон. Так погода влияет на ваш знак зодиака. Сделайте элементарные физические упражнения, выйдите на несколько минут на улицу и подышите свежим воздухом. Этим вечером легко поужинайте и пойдите спать пораньше, чтобы завтра быть добрым и свежим. 

Телец (21.04 - 20.05) 

Если вы еще не следите за режимом питания, срочно начните этим заниматься. Употребление алкоголя сведите до минимума, а лучше вообще на время от него откажитесь. Ваш организм требует естественного обновления. Но без здорового питания сделать это невозможно. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вам важно подтянуть свои знания в матчасти по своему профилю деятельности. Купите или попросите у коллег обучающую литературу. Посетите курсы или тренинги. Новая информация, которую вы получите, станет помощником для вашего карьерного роста и увеличения дохода. 

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшний день предназначен для вашего общения со Вселенной. Вы можете поговорить со звездным небом о том, что вас беспокоит. Пожаловаться, попросить, поблагодарить. Самое главное - во время озвучивания своего желания формулируйте его максимально четко. Потому что мечты сбываются. 

Лев (23.07 - 23.08)

Возможно, вы испытаете недостаток общения с родными. В том числе с теми, которые уже ушли в иной мир. Знайте: обращаться к ним в своих мыслях - это не плохо. Если легче письменный жанр - составьте письмо. Дорогой вам человек всегда будет с вами, даже если он уже на небесах. 

Дева (24.08 - 23.09)  

Постарайтесь поменьше рассказывать окружающим о своих проблемах. А еще меньше делитесь своими мечтами или планами, в том числе касающимися улучшения вашего достатка. Рядом могут оказаться люди, которые позавидуют вам, и тогда задуманному будет сбыться не суждено.  

Весы (24.09 - 23.10)  

Возможно, покажется, что перед вами стоит слишком сложный выбор или очень тяжелая задача. Самое главное сейчас - не преувеличить и не драматизировать. На самом деле все не так страшно. Главное - четкий план действий и понимание того, что конкретно вам нужно в данной ситуации и жизни в целом. 

Скорпион (24.10 - 22.11) 

Не бойтесь говорить людям прямо о том, что вас не устраивает. Не стоит переходить на повышенной тон, но донести свою мысль и позицию важно. Чем дольше вы будете откладывать разговор, тем больше нервов потратите, пока постоянно прокручиваете это в голове и просчитываете варианты решения. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Вас ждут хорошие новости, которые с первого взгляда вы можете и не распознать. В целом же в вашей жизни вот-вот могут пойти в рост самые разные дела. Чтобы это случилось, необходимо не опускать руки и продолжать делать так же много, как и ранее. А, быть может, даже с удвоенной силой.  

Козерог (22.12 - 20.01)  

Вы зря тратите эмоции и энергию на людей, которые не планируют пускать вас в свою жизнь. Не беспокойтесь о том, что за их отсутствием вы можете почувствовать опустошение. На место одних людей всегда приходят другие. Просто нужно освободить для них место. 

Водолей (21.01 - 20.02)

Будьте более терпеливы, контролируйте свое эмоциональное состояние. Не допускайте резких перепадов настроения. Сохранить баланс вам может спорт, общение с близкими, забота о домашних животных и комнатных растениях, приготовление ужина и ванна с ароматическими маслами. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Вот-вот вас может ждать увлекательное путешествие. Если пока у вас никуда нет билетов, то будьте открыты к предложениям и не отказываете, если вас попросят составить компанию. Поэтому минимально тратьте силы и деньги - скоро они вам пригодятся и помогут в теплой душевной поездке. 

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