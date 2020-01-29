Предлагаем вниманию читателей гороскоп на среду, 29 января 2020 года, для всех знаков зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Вы можете почувствовать усталость, будет клонить в сон. Так погода влияет на ваш знак зодиака. Сделайте элементарные физические упражнения, выйдите на несколько минут на улицу и подышите свежим воздухом. Этим вечером легко поужинайте и пойдите спать пораньше, чтобы завтра быть добрым и свежим.

Телец (21.04 - 20.05)

Если вы еще не следите за режимом питания, срочно начните этим заниматься. Употребление алкоголя сведите до минимума, а лучше вообще на время от него откажитесь. Ваш организм требует естественного обновления. Но без здорового питания сделать это невозможно.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вам важно подтянуть свои знания в матчасти по своему профилю деятельности. Купите или попросите у коллег обучающую литературу. Посетите курсы или тренинги. Новая информация, которую вы получите, станет помощником для вашего карьерного роста и увеличения дохода.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшний день предназначен для вашего общения со Вселенной. Вы можете поговорить со звездным небом о том, что вас беспокоит. Пожаловаться, попросить, поблагодарить. Самое главное - во время озвучивания своего желания формулируйте его максимально четко. Потому что мечты сбываются.

Лев (23.07 - 23.08)

Возможно, вы испытаете недостаток общения с родными. В том числе с теми, которые уже ушли в иной мир. Знайте: обращаться к ним в своих мыслях - это не плохо. Если легче письменный жанр - составьте письмо. Дорогой вам человек всегда будет с вами, даже если он уже на небесах.

Дева (24.08 - 23.09)

Постарайтесь поменьше рассказывать окружающим о своих проблемах. А еще меньше делитесь своими мечтами или планами, в том числе касающимися улучшения вашего достатка. Рядом могут оказаться люди, которые позавидуют вам, и тогда задуманному будет сбыться не суждено.

Весы (24.09 - 23.10)

Возможно, покажется, что перед вами стоит слишком сложный выбор или очень тяжелая задача. Самое главное сейчас - не преувеличить и не драматизировать. На самом деле все не так страшно. Главное - четкий план действий и понимание того, что конкретно вам нужно в данной ситуации и жизни в целом.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не бойтесь говорить людям прямо о том, что вас не устраивает. Не стоит переходить на повышенной тон, но донести свою мысль и позицию важно. Чем дольше вы будете откладывать разговор, тем больше нервов потратите, пока постоянно прокручиваете это в голове и просчитываете варианты решения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ждут хорошие новости, которые с первого взгляда вы можете и не распознать. В целом же в вашей жизни вот-вот могут пойти в рост самые разные дела. Чтобы это случилось, необходимо не опускать руки и продолжать делать так же много, как и ранее. А, быть может, даже с удвоенной силой.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вы зря тратите эмоции и энергию на людей, которые не планируют пускать вас в свою жизнь. Не беспокойтесь о том, что за их отсутствием вы можете почувствовать опустошение. На место одних людей всегда приходят другие. Просто нужно освободить для них место.

Водолей (21.01 - 20.02)

Будьте более терпеливы, контролируйте свое эмоциональное состояние. Не допускайте резких перепадов настроения. Сохранить баланс вам может спорт, общение с близкими, забота о домашних животных и комнатных растениях, приготовление ужина и ванна с ароматическими маслами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вот-вот вас может ждать увлекательное путешествие. Если пока у вас никуда нет билетов, то будьте открыты к предложениям и не отказываете, если вас попросят составить компанию. Поэтому минимально тратьте силы и деньги - скоро они вам пригодятся и помогут в теплой душевной поездке.

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