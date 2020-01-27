В Харькове у здания ОГА националисты сорвали митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный председателем Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андреем Лесиком.

Представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других националистических организаций собрались на анонсированный митинг еще до его начала, 11:00.

Когда же участники акции ОПЗЖ начали мероприятие, националисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и выкрикивать нецензурные кричалки. После этого неизвестный распылил газ, началась потасовка. Полиция вмешалась в конфликт и развела группы националистов и Лесика в разные стороны. Об этом сообщает сайт города Харькова и "Интерфакс-Украина".

После того, как распылили слезоточивый газ, пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Брынза. По предварительной информации, у них, а также минимум у одного полицейского, ожоги глаз.

В то же время Малевская отметила, что журналисты не будут писать заявление в полицию, потому что не знают, кто распылил газ.

По данным телеканала ZIK, от действий националистов пострадал и организатор акции - Андрей Лесик. Правоохранители не задержали ни одного из нападавших, несмотря на то, что противники акции применяли физическую силу даже по отношению к женщинам пожилого возраста.

Организаторы акции заявляют, что в Украине около 15 миллионов граждан разговаривают на русском языке, поэтому ограничивать их права в использовании родного языка нельзя.

По словам Лесика, с просьбой о проведении акции к нему обратились жители Харькова. "В Харькове русский язык имеет статус регионального языка. Закон о "среднем образовании", принятый монобольшинством, нарушает Конституцию. Русский язык и другие языки нацменьшинств имеют право на защиту и развитие... К сожалению, изменений после прихода Владимира Зеленского, нет. К сожалению, радикально настроенные люди продолжают править балом и рассказывают, как кому жить", - рассказал Андрей Лесик.

Как сообщала "Страна", экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик регулярно пытался попасть на сессию горсовета, но его туда не пускали по приказу мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Ранее "Страна" сообщала, что охрана Харьковского горсовета в октябре 2017 года применила силу, чтобы вывести бывшего депутата Андрея Лесика из зала, где проходила внеочередная сессия.