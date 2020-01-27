Сегодня, 27 января, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Делегация России заявляет, что покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.

Об этом заявил в понедельник журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пишет ТАСС.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.

Он уточнил, что оппоненты российской делегации предлагают "осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе". "Это странно", - констатировал политик. "Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией (Совета Европы)", - напомнил он.

"Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России", - подчеркнул глава делегации.

"Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ", - подтвердил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он считает маловероятным "любое ограничение полномочий делегации РФ в докладе, который будет рассматриваться в среду". "Сегодня российская делегация уже встроена в функциональную ткань, архитектуру ПАСЕ", - выразил уверенность парламентарий. Он обратил внимание, что "сегодня при обсуждении предложения Петра Толстого о переносе обсуждения российского досье с четверга на среду... подавляющее большинство поддержало этот вопрос".

Напомним, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, вопрос рассмотрят на заседании в среду.

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