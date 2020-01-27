Россия пригрозила покинуть сессию ПАСЕ, если ее права ограничат
Сегодня, 27 января, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Делегация России заявляет, что покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.
Об этом заявил в понедельник журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пишет ТАСС.
"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.
Он уточнил, что оппоненты российской делегации предлагают "осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе". "Это странно", - констатировал политик. "Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией (Совета Европы)", - напомнил он.
"Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России", - подчеркнул глава делегации.
"Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ", - подтвердил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он считает маловероятным "любое ограничение полномочий делегации РФ в докладе, который будет рассматриваться в среду". "Сегодня российская делегация уже встроена в функциональную ткань, архитектуру ПАСЕ", - выразил уверенность парламентарий. Он обратил внимание, что "сегодня при обсуждении предложения Петра Толстого о переносе обсуждения российского досье с четверга на среду... подавляющее большинство поддержало этот вопрос".
Напомним, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, вопрос рассмотрят на заседании в среду.
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