Печерский районный суд Киева приговорил владелицу стриптиз клуба к четырем годам лишения свободы условно. Этому предшествовало то, что прокурор дважды там побывал и заплатил за приватный танец и услуги орального секса.

Как сообщается в решении суда, сперва владелице грозил срок от 4 до 7 лет лишения свободы, но поскольку она пошла на сделку со следствием, то получила 4 года условно.

Об этом сообщает Судебный репортер.

"18 сентября 2019 года в 00 час. 10 мин. агент правоохранительных органов зашел в стриптиз клуба "Аэро", что на 2-м этаже гостиницы "Салют", в Киеве по улице И. Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице 1 тысячу гривен за приватный танец и 5 тысяч за услуги орального секса. На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что танцовщицы "собирали деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств". Из них 50% забирала себе владелица заведения. Остальные деньги забирали девушки.

"Женщине инкриминировали ч2. Ст.303 УКУ – втягивание в занятие проституцией нескольких личностей. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Обвиняемая признала вину и заключила сделку с прокурором. Поэтому ей назначили 4 года лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 2 года", - подчеркивается в решении суда.

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