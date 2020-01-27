Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения за деятельность правительства страны во время Второй мировой войны. Это произошло в воскресенье, 26 января, на церемонии, посвященной Национальному дню памяти Холокоста в Амстердаме, сообщает NLTIMES.

По словам Рютте, во времена Холокоста власть в Нидерландах не смогла стать "стражем справедливости". Стоит отметить, что извинения главы правительства Нидерландов были неожиданны для еврейской общины, которая их одобрила.

Премьер-министр также рассказал, что в те годы при власти были и те, кто давал отпор нацистскому режиму, но подчеркнул, что таких людей было мало. Большинство все-таки слепо следовало приказам.

"И все же, в целом их было слишком мало. Слишком мало защиты. Слишком мало помощи. Слишком мало признания", - добавил Рютте.

Глава нидерландского комитета Освенцима Жак Гришавер назвал эти извинения "поистине фантастическими". Он отметил, что это могло бы произойти и раньше, но хорошо, что случилось хоть сейчас.

По данным издания, в 1940 году в Нидерландах было 160 тысяч евреев. 107 тысяч были депортированы в лагеря смерти. 102 тысячи погибли.

Напомним, 27 января исполнилось 75 лет со дня освобождения концлагеря Аушвиц в Польше. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Польшу, чтобы посетить памятные мероприятия.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал Нетаньяху, почему его дедушка не стал жертвой Холокоста.