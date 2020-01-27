Президент Польши Анджей Дуда выступил вместе с президентом Украины Владимиром Зеленский по поводу 75-й годовщины Холокоста, которая отмечается в день освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

"Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте (Аушвице - Ред.). Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены. Многие из них выжили. Я очень рад, несмотря на то, что 75 лет прошло, более двухсот из них будут сегодня преклонять голову с нами в память о тех, кто погиб. А мы с господином президентом будем иметь возможность отдать честь тем, кто остался и благодарить за свидетельства, которые после них осталось",- заявил Дуда.

Также он поблагодарил Зеленского за то, что он во время визита в Иерусалим отдал честь полякам, которые спасли евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, польский лидер предложил совместно увековечить и отметить дату борьбы польских и украинских солдат против большевиков.

"Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называет солдатами Пилсудского, что есть упрощением, конечно же. Потому что есть и другие политики, которые были в это время важны. С одной стороны был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело. Это хороший элемент нашей общей истории. Я предложил, чтобы мы увековечили и совместно отметили эту дату", - заявил Дуда.

Также он выразил благодарность Зеленскому за согласие на эксгумационные работы, что позволит увековечить память польских солдат во Львове и других городах. Дуда отметил, что это очень важно для польского общества.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников Освенцима

Ранее сообщалось, что в Польше Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц.