Появился список из 32 следователей ГБР, которые будут расследовать убийства на Майдане
В Государственном бюро расследований Украины сформировали специальное следственное подразделение, которое будет заниматься расследованиями убийств на Майдане зимой 2014 года. Работать в новом спецподразделении в январе зачислили 32 следователей.
Фамилии трудоустроенных следователей публикует The insider со ссылкой на документ, который был опубликован на сайте по состоянию на 11 января 2020 года. Итак, в третье управление организации досудебных расследований на работу приняты:
- Беховец Алексей Владимирович
- Ена Андрей Леонидович
- Ильин Виталий Сергеевич
- Ковальчук Александр Петрович
- Крусян Роман Андреевич
- Ляшко Руслан Владимирович
- Музыка Виталий Николаевич
- Николайчук Алексей Иванович
- Рубан Андрей Геннадьевич
- Смитюх Александр Федорович
- Яблонский Артем Станиславович
- Бондарь Евгений Владимирович
- Бородий Ярослав Васильевич
- Ляшко Роман Владимирович
- Черноблавский Александр Михайлович
- Юрчук Александр Васильевич
- Павлюк Ольга Петровна
- Продан Владислав Сергеевич
- Ренкас Анастасия Анатольевна
- Тибеж Олеся Святославовна
- Тибеж Ярослав Святославич
- Шаповалов Максим Валентинович
- Ерохин Игорь Анатольевич
- Нестерчук Артем Юрьевич
- Стебеляк Юрий Петрович
- Табанов Артур Суренович
- Хоненко Инна Викторовна
- Чолак Иван Иванович
- Балицкий Максим Сергеевич
- Возный Владислав Юрьевич
- Карпов Эдуард Александрович
- Бутко Юрий Валентинович
Как сообщала "Страна", 3 декабря Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект о перезагрузке ГБР, согласно которому был уволен бывший директор управления Роман Труба. На его место президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.