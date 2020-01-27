В Государственном бюро расследований Украины сформировали специальное следственное подразделение, которое будет заниматься расследованиями убийств на Майдане зимой 2014 года. Работать в новом спецподразделении в январе зачислили 32 следователей.

Фамилии трудоустроенных следователей публикует The insider со ссылкой на документ, который был опубликован на сайте по состоянию на 11 января 2020 года. Итак, в третье управление организации досудебных расследований на работу приняты:

Беховец Алексей Владимирович Ена Андрей Леонидович Ильин Виталий Сергеевич Ковальчук Александр Петрович Крусян Роман Андреевич Ляшко Руслан Владимирович Музыка Виталий Николаевич Николайчук Алексей Иванович Рубан Андрей Геннадьевич Смитюх Александр Федорович Яблонский Артем Станиславович Бондарь Евгений Владимирович Бородий Ярослав Васильевич Ляшко Роман Владимирович Черноблавский Александр Михайлович Юрчук Александр Васильевич Павлюк Ольга Петровна Продан Владислав Сергеевич Ренкас Анастасия Анатольевна Тибеж Олеся Святославовна Тибеж Ярослав Святославич Шаповалов Максим Валентинович Ерохин Игорь Анатольевич Нестерчук Артем Юрьевич Стебеляк Юрий Петрович Табанов Артур Суренович Хоненко Инна Викторовна Чолак Иван Иванович Балицкий Максим Сергеевич Возный Владислав Юрьевич Карпов Эдуард Александрович Бутко Юрий Валентинович

Как сообщала "Страна", 3 декабря Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект о перезагрузке ГБР, согласно которому был уволен бывший директор управления Роман Труба. На его место президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.