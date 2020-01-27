Правоохранители Киева задержали командира подразделения сепаратистов "ДНР" "ОПЛОТ", который в ночь на 25 января открыл огонь по правоохранителям в Деснянском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба полиции в Facebook, мужчину задержали служители закона, находясь вне службы и в гражданской одежде.

"В ночь с 24 на 25 января 2020 года в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который зарядил оружие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что член "ОПЛОТа" выстрелил в одного из полицейских, но произошла осечка. Тогда он пустил пулю другому полицейскому прямо в грудь.

"Задержанным оказался 36-летний житель Донецкой области. В полиции передают, что задержанный проходил службу в вооруженных формированиях самопровозглашенной "ДНР" и является командиром разведки подразделения "ОПЛОТ", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство.

Видео: facebook/Департамент-внутрішньої-безпеки-Національної-поліції-України

Напомним, 26 января, около 02.00 ночи в киевскую полицию поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке. По прибытию на место полицейские установили, что стрельба произошла из-за конфликта на почве взаимных оскорблений. Поспорили двое посетителей кафе и неизвестный.

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