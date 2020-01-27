В ДТП под Уманью погибли двое россиян 1980 и 2003 годов рождения. Авария произошла на трассе "Киев-Одесса" 26 января. Об этом сообщает издание "Викка" со ссылкой на Патрульную полицию Черкасской области.

Уточняется, что автомобиль, в котором ехали россияне, врезался в фуру. Водитель и пассажир получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По словам водитель грузовика Mercedes, он ехал в направлении Киева и не справился с управлением - его машину "затянуло" на левую сторону проезжей части.

"Остановившись возле отбойника, дальнобойщик вышел и начал выставлять знаки аварийной остановки. В этот момент на большой скорости в его автоприцеп врезался Lexus", - говорится в сообщении.

Фото: vikka.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух мужчин и скрывшегося с места ДТП.

Также мы сообщали, что под Одессой из-за тумана в масштабное ДТП попали 10 машин и автобус, водитель которого погиб.