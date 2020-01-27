Из-за вспышки коронавируса туристический оператор Join Up вернет своих туристов с острова Хайнань (Китай) до 2 февраля. Вывозить туристов будут в два этапа – рейсами 29 января и 1 февраля.

Об этом говорится в сообщении компании 27 января.

"Join UP возвращает своих туристов из Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля", - сказано в нем.

Отмечается, что хотя Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения и Государственная служба авиации не рекомендуют прекращать сообщение между странами, туроператор принял решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта.

Согласно сообщению, туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также туристы могут выбрать альтернативный вариант для путешествия, в частности Шри-Ланку, Египет и другие направления.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток. По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.

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