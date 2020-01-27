В вторник, 28 января почти на всей территории Украины будет туман с видимостью 200-500 метров и опасный гололед на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, ожидается туман, видимость составит 200-500 метров, в Карпатах - гололед, на дорогах гололедица. Уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

Напомним, в большинстве областей Украины до конца месяца ожидается мокрый снег или дождь при плюсовой дневной температуре. При этом осадки придут в Украину с севера.

Как сообщала "Страна", под Одессой из-за тумана в масштабное ДТП попали 10 машин и автобус, водитель которого погиб.

Ранее синоптики дали прогноз погода в Украине на последний понедельник января.