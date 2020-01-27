Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что собирается присутствовать в Москве на параде Победы 9 мая.

Об этом сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

Президент Беларуси принял приглашение главы РФ Владимира Путина поучаствовать в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Мезенцев.

16 декабря стало известно, что на празднование Дня Победы в Москву приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что хочет приехать в российскую столицу по случаю годовщины Победы.

Памятные мероприятия пройдут в Москве 9 мая 2020 года. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, свое участие в них подтвердили 17 иностранных лидеров. В частности, он называл руководителей Индии, Кубы, Венесуэлы и Сербии.

Также мы писали, что к новогодним телеграммам Трампу и еще четырем лидерам Путин прикрепил приглашение на День Победы.